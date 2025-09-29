El programa de Georgina Barbarossa volvió a ser tendencia en las redes sociales luego de un picante cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey. En el ciclo de Telefe se encontraban hablando sobre el triple crimen ocurrido en los últimos días y fue este el motivo por el cual las comunicadoras discutieron.

En esta oportunidad estaban hablando sobre Pequeño J, el joven acusado de ser el líder que ordenó asesinar a Brenda, Morena y Lara. En un momento de la charla, Nancy Pazos sostuvo que "Veremos si pueden ser reeducados o no" y allí fue cuando su compañera decidió interrumpirla.

"¿Puede ser reeducada una persona que torturó a una mujer de esa manera? Que la mató por el hecho de ser mujer. ¿Vos considerás que estamos preparados como país?", expresó Mariana Brey visiblemente molesta por los dichos de la panelista. Fiel a su estilo, Nancy no se quedó callada y arremetió fuertemente.

Video: Mariana Brey y Nancy Pazos discutieron fuertemente Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron una feroz discusión por el triple crimen

"Tiene que ver con los valores porque soy más humana que vos. ¿Qué dice la Biblia? Después nos llenamos la boca hablando de Dios. Y después decimos que los maten. Es que la cárcel, como tal, como cuando vos retás a un nene porque hizo algo mal, el reto o la cárcel sea una manera de poder recuperar a esa persona para la sociedad. Esta debería ser central", comentó.