Nancy Pazos se hartó: la drástica medida que tomó contra Mariana Brey tras los intensos cruces entre ambas

Luego de una seguidilla de fuertes discusiones al aire y un sin fin de declaraciones lapidarias, la conductora de C5N decidió accionar de manera contundente.

La picante comunicadora Nancy Pazos anunció su intención de llevar a la Justicia a su colega Mariana Brey, luego de un intercambio de opiniones considerado difamatorio. La serie de tensos enfrentamientos, que se originaron en el set de A la Barbarossa (Telefe), trascendieron el ámbito del mero debate mediático.

La razón de esta decisión, según Pazos, reside en la naturaleza de las declaraciones de Brey. “Estoy decidida y estoy terminando de arreglar con el abogado porque alguien que está en los medios de comunicación tiene que darse cuenta de cuál es la diferencia entre una opinión y una acusación”, explicó la conductora de Inteligencia Artesanal (C5N). La afectada sostiene que hubo una clara transgresión de los límites que separan el análisis periodístico de la imputación infundada.

Este viernes en A la tarde (América TV) revelaron los detalles de esta determinación tomada por Pazos. En esta misma línea, la potencial demandante amplió sus argumentos. “Ella me acusó de un delito, eso está mal y veo que sigue trabajando en los medios de comunicación, entonces que aprenda. Nunca me pidió disculpas ni nada por el estilo y aunque lo hiciera, la acción seguiría adelante porque, insisto, no se puede decir gratuitamente ‘asesina’ o ‘golpista’ a una persona, eso es un delito”, continuó. Además, Nancy sugirió que el caso podría extenderse a una tercera figura del medio, la panelista Yanina Latorre, por supuestas afirmaciones similares realizadas en su ausencia.

Los detalles de la decisión de Nancy Pazos respecto a su colega Nancy Pazos arremetió contra Mariana Brey y va por todo Nancy Pazos arremetió contra Mariana Brey y va por todo. Video: A la tarde (América TV)

Respecto al papel de la moderadora del espacio, Georgina Barbarossa, Pazos reveló que la notificó de sus intenciones. “Le avisé a Georgina -Barbarosa- y me dijo que haga lo que considere. Que ella, realmente, había entendido, que la acusación había sido grave y que ella no se iba a meter”. La conductora del programa, según esta versión, optó por mantenerse al margen del conflicto jurídico que se avecina.