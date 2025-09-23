Mariana Brey volvió a generar polémica en vivo y su argumento la defenestró: "Es más patriota el FMI"

Mariana Brey encendió el vivo tras un fuerte cruce en Duro de Domar (C5N). La polémica se dio luego de defender la búsqueda de apoyo externo al Gobierno y expresar que el Fondo Monetario Internacional terminaba por ser más patriota que los argentinos. Lo dicho también generó disgustos en las redes.

La sentencia, pronunciada durante un debate sobre la ayuda de Estados Unidos a la administración de Javier Milei en medio de la escasez de dólares, dejó atónitos a varios de sus compañeros de mesa y desató una andanada de críticas y burlas en redes.

Embed - Mariana Brey volvió a generar polémica en vivo y su argumento la defenestró en redes: "Es más patriota en FMI"

La secuencia comenzó cuando Brey cuestionó la actitud de algunos colegas frente a noticias desde Washington y afirmó: “Creyeron que el gobierno se hundía. Pero mientras ustedes juegan al truco, Milei está jugando al ajedrez”.

Minutos después pronunció la frase sobre el FMI y Estados Unidos, que provocó reacciones visibles en el estudio: “Eso no es ser patriota, es más patriota el Fondo Monetario y los Estados Unidos que los propios argentinos y el Congreso”.

Entre las respuestas en el piso, el panelista Agustín Rombolá calificó la afirmación como “una locura” y dijo, entre risas, “Hasta mañana, muchachos”, en alusión al tono de la discusión; otras reacciones se viralizaron en redes sociales junto al clip del programa.

Algunos de los comentarios fueron: "Eso pasa cuando saltás directo de los books de los hoteles 5 estrellas al periodismo político", "Se la podemos entregar a Trump a cambio", "Pedirle al FMI y endeudar al país no es lo mismo para estos políticos", "Le dan mucha entidad".