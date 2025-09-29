¡Vuelve Soda Stereo! La banda confirmó la noticia a través de las redes: entradas, fecha y lugar

Soda Stereo es sin lugar a dudas una de las bandas más exitosas que tuvo la música de nuestro país. En los últimos días, compartieron a través de las redes sociales una publicación con la frase "Llegó la hora, el minuto, segundo, instante" y generó una gran expectativa por el anuncio.

Finalmente, la noticia fue confirmada en las últimas horas por las redes sociales de los artistas y del propio grupo musical. Presentarán Soda Stereo: ecos, un espectáculo que volverá a reunir a Zeta Bosio, Charly Alberti y al recordardo y entrañable Gustavo Cerati , quien dirá presente a través de la tecnología.

" Gustavo , Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real", expresaron en el posteo junto al afiche del show. El concierto se brindará el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Respecto a las entradas, la preventa se habilitará a partir del martes 30 de septiembre desde las 10:00 de la mañana hasta agotar stock. La misma se llevará adelante por el sitio web del Movistar Arena , que será el único punto de venta oficial.

La preventa es exclusiva para aquellas personas que tengan tarjetas de crédito Visa del Banco Galicia y las entradas se pueden adquirir hasta en 6 cuotas sin interés. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta abierta, según expresaron en la publicación.

La publicación que se volvió viral en redes sociales

Captura de pantalla 2025-09-29 180710 La noticia que alegró a sus fanáticos. Foto: captura de pantalla Instagram/ @sodastereo.

"No es tributo. No es homenaje. No es película. Es Soda, en vivo. Una cita ineludible con la vanguardia, la emoción y las canciones que unieron a generaciones enteras", cita un párrafo de la página donde se podrán adquirir los tickets para vivir una experiencia única y recordar los mejores momentos de la banda.