Detuvieron a una nueva sospechosa por el triple crimen mientras estaba al aire en A24: "Está amenazada"

Este lunes por la tarde, la sobrina de Víctor Sotacuro, el hombre que fue capturado en Bolivia por el supuesto vínculo con el triple crimen de Florencio Varela , fue detenida en los estudios de A24.

Se trata de Florencia Ibáñez (30), quien estaba de acompañante en el Volkswagen Fox de su tío, el auto que habría hecho de custodia a la Chevrolet Tracker en la que viajaban las víctimas.

“Ella es inocente, no me sorprende para nada. Esto es lo mejor, no tiene a donde ir, está amenazada”, indicó el abogado de Florencia, Guillermo Endi, en diálogo con los medios. Y aseguró: “Ahora está más segura que antes. Recibió amenazas en su casa y la familia también”.

A su vez, adelantó que el martes, el fiscal Carlos Arribas le va a tomar declaraciones. “Va a entregar el auto y el télefono, ya le presentamos todo al fiscal”, agregó Endi.

Por otro lado, Sotacuro, quien fue detenido cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca, se encuentra alojado en el penal de Sierra Chica y espera ser indagado por el fiscal. “El tío me llamó desde Bolivia, me dijo que estaba asustado y se quería entregar”, detalló Endi sobre la captura de Sotacuro.