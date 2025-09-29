Triple crimen: Fernando Burlando será el abogado de la familia de Brenda y Morena

El abuelo de las jóvenes confirmó que Fernando Burlando representará a la familia. A su vez, desconfía que “Pequeño J” sea el líder de la banda.

En las últimas horas, se confirmó que Fernando Burlando representará a la familia de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20), dos de las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela. A su vez, puso en duda que “Pequeño J” haya sido el autor intelectual del triple crimen.

Cabe destacar que, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, es un narcotraficante peruano de 20 años, acusado de liderar la banda narco que estaría detrás del triple crimen. Tanto él como su mano derecha, Matías Ozorio, se encuentran prófugos.

Qué dijo el abuelo de Brenda y Morena En diálogo con LN+, Antonio habló sobre el avance de la causa. En primer lugar, confirmó que Burlando representará a la familia. “Mis hijos, mi nuera y yerno se van a reunir en Puerta Madero. Vamos a tener todo más claro”, indicó.

Fernando Burlando triple crimen @FernandBurlando - X

“Están poniendo a un pibe que capaz no sabe manejar el arma. No vengan a vendernos pescado por liebre”, cuestionó Antonio. Y sentenció: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.