Triple asesinato narco: el chofer peruano detenido en Bolivia habla ante el fiscal

Víctor Sotacuro Lázaro, detenido en Bolivia y dueño del Volkswagen Fox blanco vinculado al crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, será indagado hoy por el fiscal Carlos Adrián Arribas.

El caso del triple asesinato narco que conmociona a La Matanza y a todo el país sumará este martes un capítulo clave en la investigación. Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer peruano de 41 años dueño del Volkswagen Fox blanco señalado como vehículo fundamental en la trama del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), hablará hoy ante la Justicia.

El hombre que podría dar a conocer quiénes eran las personas que trasladó durante la madrugada del sábado 20, prestará declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, de manera virtual desde la cárcel de Sierra Chica.

Sotacuro fue capturado el viernes pasado en Villazón, Bolivia, muy cerca de la frontera con La Quiaca, tras un operativo coordinado entre la Policía de Bolivia, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca. Fue hallado en un hostal a apenas 600 metros del cruce fronterizo, luego de permanecer prófugo varios días.

Así fue trasladado a la Argentina Así Trasladaban Al Chofer De La Camioneta Blanca Desde Jujuy Rumbo A Ezeiza

El dato clave que podría aportar el chofer del Volkswagen Fox blanco En la causa figura como el chofer que habría trasladado a dos de los presuntos implicados en la secuencia de los asesinatos. De acuerdo a fuentes judiciales que accedió Infobae, al momento de ser detenido en Bolivia dio detalles que podrían ser determinantes: aseguró que la noche del 19 de septiembre -ya madrugada del sábado 20-, luego de que las tres jóvenes subieron por su propia voluntad a una Chevrolet Tracker blanca, engañadas con la promesa de asistir a una fiesta que nunca existió, fue hasta la misma vivienda de Florencio Varela.