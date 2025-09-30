Hallaron una nota que marcaría el escondite de "Pequeño J", el supuesto autor intelectual del triple crimen

El escrito fue encontrado en una Comisaría de la Ciudad de Buenos Aires. Los pesquisas analizan su contenido.

Una nota manuscrita que indicaría dónde está "Pequeño J", el principal acusado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, fue hallada en una Comisaría de la Ciudad y la misma ya fue secuestrada, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota que haría referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y de dónde estaría el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano. En la misma también se confirmaría que el autor del crimen fue el capo narco que es intensamente buscado.

"El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones", detallaron las fuentes.

Jornada clave en la causa El caso del triple asesinato narco que conmociona a La Matanza y a todo el país sumará este martes un capítulo clave en la investigación. Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer peruano de 41 años dueño del Volkswagen Fox blanco señalado como vehículo fundamental en la trama del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), hablará hoy ante la Justicia.

El hombre que podría dar a conocer quiénes eran las personas que trasladó durante la madrugada del sábado 20, prestará declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, de manera virtual desde la cárcel de Sierra Chica.