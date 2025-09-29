La mujer acusada de intentar vender a su nieto de 3 años buscó salir de la cárcel y no lo consiguió

La Justicia le dio otro revés a la mujer detenida por la presunta sustracción de su nieto de 3 años , denunciada a principios de junio por su hija y madre del niño en Tunuyán . La sospechosa, acusada junto a su novio, habría acordado la venta del pequeño por una suma millonaria. Ahora, intentó salir de prisión y no lo logró.

Fue durante una audiencia celebrada el jueves en la Sala 2 del Juzgado Penal Colegiado del Valle de Uco , ubicado en calle Bertona del citado departamento, en el que el juez Marco Martinelli rechazó el cese de prisión preventiva que solicitó la defensa de los dos acusados —se reservan los nombres de ambos para no comprometer la identidad del menor de edad— en la causa, quienes se encuentran imputados por el delito de sustracción de menores .

Asimismo, el magistrado hizo lugar al requerimiento para prorrogar la medida cautelar, efectuado por el fiscal Pablo Fossarolli , quien lidera la investigación. Por ese motivo, los dos sospechosos continuarán tras las rejas mientras avanza la instrucción.

En ese sentido, fuentes allegadas al caso explicaron que aún se están desarrollando una serie de medidas probatorias, las cuales apuntan a confirmar lo denunciado por la hija de la principal acusada que tiene el expediente.

Asimismo, la información agrega que el fuero provincial está investigando la supuesta sustracción del menor y aún no surgieron pruebas que permitan confirmar que los imputados tenían arreglada la venta del niño por 14 millones de pesos en el norte del país, tal como sostuvo la progenitora en la denuncia que originó la pesquisa. En caso de que así sea, la causa debería pasar a la órbita de la Justicia federal .

FotoJet - 2025-09-18T193803.689 La Justicia del Valle de Uco interviene en el caso. Google Street View.

Por otro lado, desde la defensa solicitaron al juez Martinelli la morigeración de la prisión preventiva, es decir, que los acusados puedan acceder a la detención domiciliaria. No obstante, el magistrado pasó a un cuarto intermedio, con fecha pendiente, para tratar ese pedido.

Cómo estalló el caso en Tunuyán

Corría la noche del domingo 1 de junio cuando una joven se comunicó con la línea de emergencias 911 y dijo que deseaba radicar una denuncia contra su madre, ya que temía por su seguridad y la de su hijito.

Frente a eso, personal de la Comisaría 15° se dirigió hasta la vivienda ubicada en el barrio La Tablada, donde la muchacha comenzó a relatar la situación con mayor detalle y afirmó que había descubierto en el celular de su madre conversaciones que formaban parte de un plan secreto para vender a su hijo por 15 millones de pesos en la provincia de Salta, lugar de donde son originarios.

Más allá de que ese celular jamás apareció, los policías que trabajaron en el lugar descubrieron que la abuela del menor ya había preparado los bolsos con su ropa para llevárselo hacia el norte argentino, motivo por el que procedieron a detener a la mujer y a su novio, de 36 y 27 años, respectivamente.

Desde la defensa de los sospechosos, aseguraron desde un principio que la propia progenitora del niño lo entregó a la abuela y que no existió una situación de sustracción de menores. No obstante, las primeras pruebas que se incorporaron a la causa fueron suficientes para que el juez Martinelli dictara la prisión preventiva de ambos detenidos hacia fines de julio y ahora le volvió a dar tiempo a los detectives del caso para continuar produciendo pruebas que sostengan la acusación.