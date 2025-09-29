Una mujer saltó en paracaídas, no se le abrió y murió: sucedió en Miramar

Rosana Mabel Back, de 52 años, falleció al saltar desde una avioneta en el aeródromo de Miramar. Su paracaídas no se desplegó.

Una mujer de 52 años falleció en Miramar luego de que saltara desde una avioneta, con el fin de volar en paracaídas. Sin embargo, el equipo falló y su paracaídas no se abrió. El lamentable hecho tuvo lugar cerca de las 14 horas del domingo, en el marco de una jornada de saltos organizada en el aeródromo de Miramar.

Quién era Rosana Mabel Back, la mujer que falleció tras saltar de una avioneta La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, quien tenía experiencia en la actividad y formaba parte de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata. Según confirmaron fuentes oficiales al medio 0223, la mujer participaba de una jornada de saltos junto a sus conocidos cuando se produjo el accidente.

De acuerdo con el relato de los testigos, la aeronave despegó con normalidad, pero por motivos que aún se investigan, el paracaídas que Back llevaba no se desplegó. La caída provocó su muerte en el acto. Algunas versiones indican que el equipo que utilizaba no era el habitual, lo que abre la posibilidad de que hubiera sufrido un desperfecto.

El cuerpo fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, en inmediaciones del aeródromo, según informaron las fuentes consultadas. Tras el aviso a las autoridades, personal del Destacamento Las Flores, dependiente de la Estación de Policía Comunal de Miramar, acudió al lugar para realizar las actuaciones iniciales.