Cada vez se usa menos el transporte público en el AMBA: los motivos

El transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano descendió un 22%. Una posible explicación.

El uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una caída de hasta el 22% en la cantidad de usuarios, impulsada no solo por el impacto del costo del boleto en la economía familiar, sino también por la creciente inseguridad en el Conurbano.

Así lo afirmó Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA Transporte, quien detalló el cambio en los hábitos de movilidad.

Pasciuto indicó que la realidad del colectivo se ve afectada por un doble factor: por un lado, el valor del pasaje obligó a las personas a buscar alternativas como la bicicleta o el desplazamiento a pie, y por el otro, la inseguridad actúa como un gran disuasivo, especialmente por las noches.

"Bajó la cantidad de usuarios, también hay que tener en cuenta la inseguridad, el transporte colectivo, sobre todo en el conurbano, después de las 21 horas casi es nulo", aseveró el empresario en diálogo con Radio Rivadavia.

El director de DOTA explicó que, ante el riesgo, los pasajeros "deciden viajar por otros medios tomando Uber, sobre todo". Incluso, destacó el cambio en los jóvenes: "Cualquier adolescente junta un par de amiguitos, si contrata un Uber" en lugar de utilizar el colectivo.