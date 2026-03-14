San Patricio 2026 en Buenos Aires: qué promociones hay en bares y cuándo es el desfile

El Día de San Patricio 2026 se celebra este 17 de marzo y, como ocurre cada año, bares y cervecerías de la Ciudad de Buenos Aires preparan promociones especiales, menús temáticos y descuentos para sumarse a la tradicional fiesta irlandesa, una celebración que con el tiempo se expandió a distintas ciudades del mundo.

En distintos bares y cervecerías de la Buenos Aires y sus alrededores se podrán encontrar promociones vinculadas a la celebración.

Estas promociones se ofrecen en distintos locales gastronómicos que se suman a la celebración del Día de San Patricio.

Además de las promociones en bares, cada año se organiza un desfile impulsado por la Asociación Argentina Irlandesa.

Aunque la festividad se celebra el 17 de marzo, el evento suele trasladarse al fin de semana más cercano para facilitar la participación del público. En 2026, el desfile se realizará el domingo 15 de marzo a las 16 horas en la Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro.

Según informaron los organizadores, participarán bandas de gaiteros, agrupaciones culturales, asociaciones y la Banda de la Armada Argentina, además de público en general.

El origen del Día de San Patricio

La celebración recuerda a San Patricio, también conocido como Patricio de Irlanda, un misionero cristiano que tuvo un papel importante en la difusión del cristianismo en Irlanda.

Murió el 17 de marzo del año 461 y, siglos después, en 1631 la Iglesia estableció oficialmente esa fecha para honrar su figura.

Con el paso del tiempo y la inmigración irlandesa hacia Estados Unidos, la festividad comenzó a adquirir un carácter más popular. El primer desfile moderno se realizó en Boston en 1737 y luego la tradición se replicó en Nueva York.

Hoy la celebración se identifica con símbolos como el color verde, los tréboles y la cerveza, elementos que forman parte de los festejos en distintas ciudades del mundo, incluida Buenos Aires.