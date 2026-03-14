La infracción de tránsito que puede costar una multa de más de $3 millones en CABA

Una falta al volante puede derivar en una sanción millonaria en CABA. Cuál es la infracción que puede superar los $3 millones y cuánto cuestan las multas.

Cuáles son las multas más comunes y cuál es su valor en CABA. Foto: GCBA

Durante marzo de 2026, circular a más de 140 km/h en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puede derivar en multas que superan los $3 millones. Según el esquema vigente de sanciones, esta infracción por exceso extremo de velocidad puede costar entre $379.996 y $3.799.960.

Superar ese límite es considerado una falta grave, ya que incrementa de forma notable el riesgo en la vía pública. Circular a velocidades muy altas reduce el tiempo de reacción ante imprevistos y aumenta las probabilidades de sufrir un accidente.

Infraccion transito (3).jpg Una infracción puede costar más de tres millones de pesos en CABA. Marcos Garcia/MDZ Cuáles son las multas de tránsito más comunes en CABA En la Ciudad de Buenos Aires, el valor de las infracciones se calcula en Unidades Fijas (UF), un indicador que se actualiza periódicamente y determina el monto final de cada sanción.

Entre las faltas más frecuentes y sus valores aproximados durante marzo de 2026 se encuentran:

Superar el límite máximo de velocidad y circular a más de 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.

Pasar un semáforo en rojo (de 300 a 1.500 UF): desde $284.997 hasta $1.424.985.

Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o rampas (300 UF): $284.997.

Enviar mensajes de texto mientras se conduce (200 UF): $189.998.

Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998.

No usar el cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.

Uso del celular al volante (100 UF): $94.999.

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30.

Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50. Cómo verificar si tenés infracciones de tránsito desde tu casa Los conductores pueden consultar si tienen multas registradas de manera online a través del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El trámite es gratuito y se realiza en pocos pasos: