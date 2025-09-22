Brigitte Macron presentó a la Justicia fotografías que evidencian que es mujer

La polémica por el ataque tránsfobo a la primera dama francesa, Brigitte Macron , tuvo un nuevo capítulo este lunes, cuando la propia esposa del presidente Emmanuel Macron se presentó ante la justicia del país europeo proporcionarles material fotográfico en el que se evidencia que es mujer.

Según la BBC , Brigitte Macron , de 72 años, presentó evidencia fotográfica ante el tribunal que confirma que no es biológicamente hombre. El suceso tuvo lugar luego de que su marido, el mandatario francés, confirmara que llevarían a la Justicia las pruebas necesarias para ratificar el sexo de la mujer.

El jueves pasado, Macron y la primera dama revelaron haber iniciado una demanda por difamación contra Candace Owens, en un tribunal de Estados Unidos, luego de que la comentarista conservadora expusiera públicamente que Brigitte Macron nació varón.

Desde ese momento, los Macron revelaron estar dispuestos a presentar pruebas fotográficas, científicas y testimonios periciales para demostrar la falsedad de las acusaciones. Por su parte, el abogado del mandatario sostuvo que Brigitte ha encontrado estas afirmaciones “increíblemente perturbadoras” y que se trata de una situación que genera un impacto tanto personal como institucional.

“Es perturbador pensar que alguien tiene que someterse a este tipo de pruebas”, declaró Tom Clare, el abogado de los Macron, durante una entrevista en el pódcast Fame Under Fire, de la BBC. “Pero ella está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas”, agregó.

Qué dijo la defensa de Candace Owens tras el escándalo con Brigitte Macron

Las declaraciones de Owens, excomentarista del medio estadounidense Daily Wire y figura influyente en redes sociales, han circulado con alcance masivo en plataformas digitales. Ante esta situación, la defensa legal de los Macron resolvió llevar el caso a la justicia estadounidense, donde los dichos de la influencer fueron difundidos y replicados.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c20rxyelj18o Candace Owens es una figura influyente de la derecha estadounidense, conocida por su activismo político, sus posturas provocadoras y su oposición a movimientos progresistas. Getty Images

El abogado Tom Clare informó que la pareja presentará evidencia de carácter médico y documental, aunque no precisó en detalle su contenido. También anticipó que podrán aportarse imágenes de Brigitte Macron embarazada y criando a sus hijos, si el tribunal así lo requiere. “Estas fotos existen y serán presentadas ante los estándares exigidos por la justicia”, aseguró.

En respuesta, los abogados de Owens presentaron una moción para que el tribunal desestime la demanda. Aun así, Clare consideró que hay fundamentos suficientes para continuar con el proceso y calificó los dichos de Owens como difamatorios.