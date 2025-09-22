Ecuador: al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre bandas dentro de una cárcel
Un fuerte enfrentamiento entre dos bandas narcos dentro de una cárcel dejó 14 muertos, heridos, fuga de presos y policías secuestrados.
Un salvaje enfrentamiento se llevó a cabo este lunes por la madrugada en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, en Ecuador, donde al menos 14 personas fallecieron, se dio una fuga masiva de reclusos, múltiples heridos y también se produjo el secuestro de varios policías. Además, se registraron varias explosiones y disparos.
Esta batalla habría comenzado supuestamente después de que uno de los grupos narco fingiera una emergencia dentro de uno de los pabellones y, luego de que uno de los guardias se acercara a ayudar, fue emboscado y asesinado.
Ese fue el desencadenante de la batalla que se libró después, donde los presos comenzaron a escapar de sus celdas y emprendieron una cacería contra otra de las bandas narco.
Luego de casi una hora, la Policía logró ingresar a la cárcel y confirmó el fallecimiento de 14 personas, otros 14 heridos y además múltiples presos fugados, de los cuales ya se recapturó a 13. La misma cuenta con una capacidad para 600 reclusos, aunque desde hace tres años alberga el doble de presos.
Las bandas narco que se enfrentaron
Según uno de los comandantes que estuvo a cargo del operativo, varios de los reclusos asesinados pertenecían a la banda de Los Choneros y Los Lobos, dos de las organizaciones más grandes de Ecuador.
El duro antecedente
Este no es el primer caso de un duro enfrentamiento entre dos bandas. En 2021, se produjo la mayor matanza en una cárcel del país después de que más de 100 reclusos fallecieran en una penitenciaría de Guayaquil.