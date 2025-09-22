Ecuador: al menos 14 muertos en un enfrentamiento entre bandas dentro de una cárcel

Un fuerte enfrentamiento entre dos bandas narcos dentro de una cárcel dejó 14 muertos, heridos, fuga de presos y policías secuestrados.

El enfrentamiento entre las bandas comenzó después de que una persona fingiera una emergencia.

Un salvaje enfrentamiento se llevó a cabo este lunes por la madrugada en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, en Ecuador, donde al menos 14 personas fallecieron, se dio una fuga masiva de reclusos, múltiples heridos y también se produjo el secuestro de varios policías. Además, se registraron varias explosiones y disparos.

Esta batalla habría comenzado supuestamente después de que uno de los grupos narco fingiera una emergencia dentro de uno de los pabellones y, luego de que uno de los guardias se acercara a ayudar, fue emboscado y asesinado.

Ese fue el desencadenante de la batalla que se libró después, donde los presos comenzaron a escapar de sus celdas y emprendieron una cacería contra otra de las bandas narco.

Batalla en una cárcel en Ecuador Dentro de la fuga masiva de presos, 13 ya fueron recapturados.

Luego de casi una hora, la Policía logró ingresar a la cárcel y confirmó el fallecimiento de 14 personas, otros 14 heridos y además múltiples presos fugados, de los cuales ya se recapturó a 13. La misma cuenta con una capacidad para 600 reclusos, aunque desde hace tres años alberga el doble de presos.