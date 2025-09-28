Encontraron muerta en un descampado a una mujer que estaba desaparecida en Salta y hay conmoción

Se trata de Mirta Adela Herrera, de 55 años. Su hija había denunciado dos días atrás que su mamá estaba desaparecida en Salta.

El cuerpo de Mirta Adela Herrera, una mujer de 55 años que estaba desaparecida desde hacía dos días, fue encontrado este sábado en un descampado de la localidad de Joaquín V. González, en Salta. La señora, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, había sido buscada intensamente desde la denuncia presentada por su hija.

¿Cómo fue el hallazgo? El cuerpo de Mirta Adela Herrera fue hallado en una zona de monte cercana a su domicilio, ubicado en el barrio El Alto de Joaquín V. González. Fueron los propios vecinos quienes reconocieron el cuerpo y alertaron a la Policía de Salta.

¿Quién era Mirta Adela Herrera, la mujer que apareció muerta en Salta? Mirta Adela Herrera tomaba medicación psiquiátrica, según denunció su hija. De acuerdo a la información que dio su familia, medía 1,60, tenía el pelo teñido de colorado y siempre llevaba con ella un collar con la imagen de la Virgen de Huachacana.

¿Cuál es el estado actual de la investigación? La fiscal María Celeste García Pisacic dispuso la intervención del personal de Criminalística y de la División Bomberos en el lugar del hallazgo. La medida clave ordenada por la investigadora es la realización de una autopsia para determinar con exactitud la causa y el momento de la muerte de la víctima.