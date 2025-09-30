Encontraron en Quilmes una pieza clave en la causa por el triple crimen de Florencio Varela

Se trata del auto de apoyo que conducía Víctor Sotacuro la noche que fueron secuestradas las tres jóvenes de la Matanza.

El momento en que Víctor Lázaro Sotacuro se dirigía a la casa de Florencio Varela.

El auto Volkswagen Fox blanco de Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, fue hallado en la noche del lunes en la localidad bonaerense de Quilmes.

Se trata del vehículo que habría sido utilizado como de apoyo en la logística de los asesinatos y en el que se observa la presencia de Florencia Ibáñez, la última detenida del caso.

El hallazgo sucedió luego de que un informante de la causa haya dado indicaciones de la ubicación donde fue abandonado el rodado.

El auto ya fue preservado en una DDI de la Policía Bonaerense y en las próximas horas se le realizarán las pericias correspondientes para tratar de hallar rastros que ayuden en la investigación.

Una nota sobre Pequeño J Una nota manuscrita que indicaría dónde está Pequeño J, el principal acusado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, fue hallada en una Comisaría de la Ciudad y la misma ya fue secuestrada, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.