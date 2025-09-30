Un vecino de Barracas aseguró que el "Pequeño J" está escondido en el barrio y sigue manejando la droga

Un hombre interrumpió a periodistas para dar testimonio sobre el paradero del Pequeño J, el narco buscado por el triple crimen de Florencio Varela.

Este martes, un vecino del barrio porteño de Barracas sorprendió al periodista de A24 que se encontraba realizando un móvil para decirle todo lo que sabía sobre el Pequeño J, el narcotraficante que la Policía busca como sospechoso por el triple crimen que ocurrió en Florencio Varela, el viernes 19 de septiembre.

De acuerdo con su declaración, el "Pequeño J" estaría escondido en una vivienda de Barracas. "Está acá el que mató a las pibas. Se sabe que está acá", confirmó y contó que lo conoce: "Lo conozco. Yo soy acá de la villa desde hace años. El ' Pequeño J' es narcotraficante acá y en el Bajo Flores. Él maneja todo acá. Anda por acá. Anda por los pasillos. Está todo tomado esto, lo que es las calles de Santo Domingo, Iguazú, todo Zavaleta…”.

Mirá el video de la entrevista al conocido del "Pequeño J" Vecinos aseguran que el Pequeño J está en Barracas

Como si fuera poco, el vecino, identificado como Jonathan, reveló que el sospechoso “anda por los pasillos con 10 a 20 pibes”, los que serían sus “soldaditos”. “Manejan la mafia de la droga. Acá la que más se maneja es la pasta base. Ellos tienen búnker acá, millones. Es de toda la vida esto”, manifestó el vecino que asegura haber visto al Pequeño J, dos o tres días atrás.

Enseguida, el hombre expresó, en diálogo con el periodista: “Ojalá que se haga justicia por las pibas. Yo tengo hermana, todo, me parece una cosa de locos. Tienen que ir en cana”, sentenció. “En Monteagudo venden toda la droga ellos”, subrayó Jonathan y contó que no tiene miedo de verse expuesto: “Yo soy vendedor ambulante y lo que quiero es que se haga justicia por las pibas que mataron. Que vuelen todos”.