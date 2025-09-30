Narcotráfico, secuestro y sicariato: cómo es la banda narco donde se formó "Pequeño J"

A medida que avanza la investigación sobre el triple crimen en Florencio Varela, se conocen detalles estremecedores. En las últimas horas, trascendió la banda narco que estaría detrás de las torturas y los asesinatos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Cabe destacar que el principal apuntado por el triple crimen es Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Se trata de un narco peruano de 20 años que cuenta con antecedentes penales y un extenso historial delictivo. En estos momentos, se encuentra prófugo y cuenta con orden de captura nacional e internacional.

Cómo es la banda narco donde se formó "Pequeño J" Según trascendió, “Pequeño J” pertenece a la banda “Los Pulpos”. Se trata de una red narco de origen peruano que opera en Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú. A su vez, dicha red tiene contacto con el Tren de Aragua, una de las bandas narcocriminales más sanguinarias.

“Los Pulpos se caracterizan por sembrar temor y miedo. Envían videos con amenazas armadas, cartas, balas, y utilizan métodos violentos como cortar dedos o torturar. Además, se dedican al narcotráfico, la trata de personas y al sicariato.