Así es la nota que tendría información clave sobre "Pequeño J", el supuesto autor intelectual del triple crimen

Una nota manuscrita que indicaría dónde está " Pequeño J ", el principal acusado en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, fue hallada en una Comisaría de la Ciudad y la misma ya fue secuestrada, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D encontró una nota que haría referencia a los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez y de dónde estaría el prófugo Tony Janzen Valverde Victoriano. En la misma también se confirmaría que el autor del crimen fue el capo narco que es intensamente buscado.

"El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones", detallaron las fuentes.

El caso del triple asesinato narco que conmociona a La Matanza y a todo el país sumará este martes un capítulo clave en la investigación. Víctor Sotacuro Lázaro , el chofer peruano de 41 años dueño del Volkswagen Fox blanco señalado como vehículo fundamental en la trama del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) , hablará hoy ante la Justicia.

El hombre que podría dar a conocer quiénes eran las personas que trasladó durante la madrugada del sábado 20, prestará declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, de manera virtual desde la cárcel de Sierra Chica.

extradicion del detenido en bolivia por triple crimen2 Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer que trasladó a los presuntos autores materiales del triple crimen narco, fue detenido en Bolivia. Archivo

Encontraron el auto de Sotacuro

El auto Volkswagen Fox blanco de Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, fue hallado en la noche del lunes en la localidad bonaerense de Quilmes.

Se trata del vehículo que habría sido utilizado como de apoyo en la logística de los asesinatos y en el que se observa la presencia de Florencia Ibáñez, la última detenida del caso.