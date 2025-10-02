Así trasladaron a dos peligrosos narcos a cárceles de máxima seguridad

Dos de los narcos más peligrosos del país fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. Se trata de Waldo Alexis Bilbao, líder de la organización “Los Bilbao”, y Triana Cantero, hija de Ariel “Guille” Cantero, cabecilla de “Los Monos”.

El Ministerio de Seguridad de la Nación compartió un video a través de sus redes sociales mostrando cómo fue el operativo. “Los narcos más peligrosos, a cárceles de máxima seguridad”, comienza el posteo de X.

Y continua: “A través de un imponente operativo del SPF, trasladamos a Waldo Alexis Bilbao, líder de la organización “Los Bilbao”, y a Triana Cantero, hija de Ariel “Guille” Cantero, cabecilla de “Los Monos”, a establecimientos federales de máxima seguridad y bajo el Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo”.

“El mensaje es claro: los jefes narcos cumplen condena bajo el máximo control. En Argentina, el que las hace, las paga”, concluye.

Quienes son Bilbao y Cantero

El pasado 12 de septiembre, Waldo Alexis Bilbao (45), uno de los narcos más peligrosos del país, fue detenido en un departamento ubicado a metros del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Estuvo prófugo durante dos años por una causa por narcotráfico.

Por otro lado, en el mes de marzo de 2024, Triana Cantero (19), hija de Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narcocriminal “Los Monos”, fue detenida en un domicilio de Pasaje 561 al 6400, en la ciudad de Rosario.