Quién es el colombiano que encontraron muerto en un río en Berisso

El cuerpo del hombre apareció cerca de la orilla del Río de La Plata. Se aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas de muerte.

Un trágico hallazgo tuvo lugar en las playas municipales de Berisso, donde un hombre que se tiró al río fue encontrado muerto. La Justicia de La Plata abrió una investigación para determinar las causas de muerte.

Todo comenzó el martes pasado al mediodía, cuando el hombre se tiró al río y nunca salió. Desde ese momento, trabajaron de manera coordinada distintas dependencias con competencia en tareas de rescate y seguridad en la región. En el dispositivo participaron Defensa Civil, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), efectivos de la Policía y dotaciones de Bomberos.

Finalmente, este jueves, lo encontraron sin vida cerca de la orilla, a la altura de la Playa Municipal, en el sector identificado como 721 y Monte.

Quién es el hombre colombiano que hallaron sin vida Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Jordan Yerimit Chavez, un joven de 23 años de nacionalidad colombiana. De acuerdo a lo trascendido, tenía domicilio en el departamento 3A de Esparza al 88, en el barrio porteño de Balvanera.

colombiano muerto Berisso NA