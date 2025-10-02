Fuerte accidente en la Ruta 7: volcó una trafic y dos mujeres resultaron heridas

El fuerte accidente se registró este jueves sobre la Ruta 7, a la altura del ingreso a Uspallata.

Un fuerte accidente se registró este jueves sobre la Ruta 7, a la altura del ingreso a Uspallata. Una trafic perdió el control y terminó volcando sobre su lateral derecho. El siniestro vial movilizó de inmediato a equipos de emergencia de la zona.

Según informaron desde el sistema 911, el vehículo derrapó antes de volcar. Las dos ocupantes de la camioneta quedaron atrapadas en el interior del rodado. Ambas mujeres sufrieron politraumatismos de diversa consideración.

Personal de Bomberos, Gendarmería Nacional y la Policía de Mendoza se hicieron presentes en el lugar del siniestro. También arribó una ambulancia para asistir a las víctimas. Los efectivos trabajaron en el rescate y estabilización de las heridas.