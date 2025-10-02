Estaba ebrio, perdió el control de su vehículo y terminó totalmente volcado en Guaymallén
Un Mini Cooper terminó completamente dado vuelta en el Acceso Este, dentro de Guaymallén. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1,61 gramos en sangre.
El conductor de un Mini Cooper protagonizó un impactante accidente vial pasadas las 7 de este jueves en una transitada vía de Guaymallén. Como resultado, su vehículo quedó totalmente volcado sobre la banquina. Además, el test de alcoholemia arrojó que se encontraba circulando con 1,61 gramos de alcohol en sangre.
Cómo fue el accidente
El siniestro tuvo lugar en el Acceso Este, donde un hombre de 47 años perdió el control de su automóvil mientras viajaba por esta vía dirección hacia el Este.
Su vehículo, un Mini Cooper, terminó con las cuatro ruedas en el aire. Por su parte, el conductor presentó lesiones leves por el choque.
Aún se están investigando los motivos del hecho. Sin embargo, el test de alcoholemia realizado tras el siniestro arrogó que el conductor tenía más de grado y medio de alcohol en sangre.