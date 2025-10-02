Estaba ebrio, perdió el control de su vehículo y terminó totalmente volcado en Guaymallén

Un Mini Cooper terminó completamente dado vuelta en el Acceso Este, dentro de Guaymallén. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1,61 gramos en sangre.

El conductor de un Mini Cooper protagonizó un impactante accidente vial pasadas las 7 de este jueves en una transitada vía de Guaymallén. Como resultado, su vehículo quedó totalmente volcado sobre la banquina. Además, el test de alcoholemia arrojó que se encontraba circulando con 1,61 gramos de alcohol en sangre.

Cómo fue el accidente El siniestro tuvo lugar en el Acceso Este, donde un hombre de 47 años perdió el control de su automóvil mientras viajaba por esta vía dirección hacia el Este.

Su vehículo, un Mini Cooper, terminó con las cuatro ruedas en el aire. Por su parte, el conductor presentó lesiones leves por el choque.