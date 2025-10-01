Tenía pedido de captura y Gendarmería Nacional lo detuvo en Guaymallén

Sospechado en una causa de lesiones leves agravadas, el hombre oriundo de Los Corralitos fue capturado este martes por la Gendarmería Nacional.

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) capturó la noche de este martes a un sujeto con pedido de captura vigente por una causa de lesiones leves agravadas. La intervención de los efectivos se realizó en el distrito Puente de Hierro de Guaymallén.

Cómo fue la detención El control tuvo lugar a las 22.30 sobre la calle Severo del Castillo al 9200, donde uniformados de Gendarmería detuvieron a Juan Pablo Berajamo, sospechado por un hecho de lesiones leves agravadas ocurrido en el año 2020.

Al identificar al sujeto, con domicilio en Los Corralitos, se conoció que dentro del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales figuraba una solicitud de captura estaba vigente desde el 6 de septiembre de 2021.