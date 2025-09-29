Arrancaron un semáforo: fuerte choque en Aristides Villanueva y Paso de Los Andes

El accidente se produjo a las 6.30 de este lunes en un transitado cruce en plena Quinta Sección. Ambos vehículos fueron retirados, y no hubo heridos.

Un fuerte choque sorprendió a todos este lunes pasadas las 6.30 en el cruce de las calles Arístides Villanueva y Paso de Los Andes. Como resultado, un semáforo quedó destrozado por el impacto de uno de los vehículos. No hubo heridos.

Un Chevrolet Corsa y un Chevrolet Prisma chocaron de lleno en un concurrido cruce de la Ciudad de Mendoza. Si bien ambos conductores aseguran que pasaron en verde, terminaron chocando entre sí y uno de estos terminó derribando el semáforo de la esquina noroeste.

Accidente Quinta Sección Pedro Aristarain/MDZ