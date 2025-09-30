Suspenden los trenes de larga distancia desde Buenos Aires a Córdoba y Tucumán: "Una tragedia evitable"

En un comunicado titulado “Ferrocarriles: la tragedia evitable”, la organización sindical La Fraternidad aseguró que a partir de este martes 30 de septiembre, se suspenderán los servicios de trenes de larga distancia que unían la estación Retiro con Córdoba y Tucumán .

La medida generó un fuerte rechazo desde el Sindicato que alertó a través de sus redes sociales que el país se queda sin trenes de larga distancia mientras “los terrenos ferroviarios son saqueados y convertidos en una gran inmobiliaria”.

Según remarcaron, los Ferrocarriles Argentinos “no son deficitarios” y podrían recuperarse operativamente para brindar “más y mejores servicios a la comunidad”, pero las decisiones políticas apuntan al desguace y la suspensión de recorridos esenciales.

Los trenes de larga distancia Buenos Aires–Córdoba funcionaban dos veces por semana: salían desde Retiro los jueves y domingos a las 15.45, y desde Córdoba partían los martes a las 17 y viernes a las 21.13. Por su parte, los servicios a Tucumán tenían una duración estimada de 32 horas: partían desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresaban desde la estación tucumana los martes y viernes a las 21.30.

Indignación por la suspensión de los trenes

Tras conocerse la información, el exministro del Interior y Transporte de la Nación durante la gestión de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, expresó su indignación a través de la red social X: “Se confirmó la suspensión de los trenes a Tucumán y Córdoba. Los dejamos funcionando con formaciones nuevas y hoy los borran del mapa. Un retroceso que desconecta al país”.

Desde el gremio ferroviario remarcaron que esta medida constituye un nuevo paso en el vaciamiento de un servicio indispensable para miles de usuarios y que atenta contra la integración territorial de la Argentina.

“No olvidemos que un país sin trenes es una república sin futuro”, concluye el comunicado de La Fraternidad.