Se conoció un impactante video que muestra a "Pequeño J" junto a Lara Gutiérrez

El pasado 6 de septiembre una cámara de seguridad captó al narco caminando por Flores junto a la menor de 15 años, 13 días antes del triple crimen.

Los cuatro se juntaron en un local de comida rápida.

El lunes, se difundió una foto en la que se ve a "Pequeño J" junto a Lara Morena Gutiérrez (15), una de las jóvenes que fue torturada y asesinada en un domicilio en Florencio Varela. En las últimas horas, se dio a conocer el video del encuentro entre ambos.

Mirá el video de Lara junto a “Pequeño J” El video del encuentro entre Pequeño J y Lara El pasado 6 de septiembre, cerca de las 23 horas, una cámara de seguridad captó al narco caminando por Flores junto a la menor de 15 años, 13 días antes de la masacre.

Quiénes aparecen en el video Según trascendió, “Pequeño J”, Lara y otras dos personas se juntaron en un local de comida rápida. Uno de los que aparece en la imágen fue identificado como “Gordo” Dylan, quien habría sido pareja de Lara. Mientras que la chica que aparece en el video, es una de las principales testigos en la investigación.

Una de las principales teorías es que Dylan habría usado como carnada a la menor de 15 años para robarle droga y dinero a “Pequeño J”. En estos momentos, las autoridades buscan dar con el paradero del joven.

PORTADA Video de lara gutierrez subido por su hermana Lara Gutiérrez, una de las chicas que fue asesinada en Florencio Varela. X Por otro lado, la joven de 16 habría sido quien confirmó que dicho encuentro fue verídico y aportó datos claves para esclarecer los vínculos detrás del crimen de Florencio Varela.