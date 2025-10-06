Quiénes son los tres sospechosos por el triple crimen de Florencio Varela que son buscados intensamente por la Justicia

La causa que investiga el triple crimen ya suma nueve detenidos. Se esperan nuevas detenciones en los próximos días.

La causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), suma nueve detenidos y hay tres sospechosos que son buscados intensamente por la Justicia.

Quiénes son los prófugos El primero de ellos fue identificado como el “Loco David”. Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad peruana, quien está apuntado como uno de los sicarios que asesinó a las tres chicas. Según trascendió, es primo de “ Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple crimen.

El “Loco David”, también conocido como “Tarta”, habría contratado a Víctor Lázaro Sotacuro, quien se encontraba en el auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Según el remisero, David le habría pagado 600 mil pesos por la jornada y, además, lo habría amenazado. Sotacuro reveló que cuando llegó a la casa del horror el sospechoso estaba “todo embarrado”.

Por otro lado, otro de los sospechosos fue identificado como “Papá”, un hombre de 39 años que, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos al país. Se cree que este podría ser el presunto líder de la banda narco.

