Aseguran que Pequeño J habría tenido un noviazgo con Lara Gutiérrez: "Se conocían desde hacía mucho"

Una testigo clave indicó que Pequeño J y Lara tenían una relación. Además, brindó detalles de cómo eran las fiestas sexuales organizadas por la banda narco.

La causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela dio un inesperado giro debido a la declaración de una testigo clave, quien reveló que “Pequeño J ” tenía un noviazgo con Lara Gutiérrez (15), la menor de las jóvenes que fue torturada y asesinada.

Qué dijo la testigo Según trascendió, la joven de 16 años habría participado de varias fiestas sexuales organizadas por la banda narco. “Hay una testigo clave de la investigación, Sandra, que dice que ellos eran novios, que se conocían desde hacía mucho tiempo”, indicó el periodista Ignacio González Prieto en Mediodía Noticias. Y continuó: “Esta declaración que hace una menor de 16 años describe perfectamente el posible móvil, el modus operandi y quiénes son los protagonistas".

La joven declaró que conocía a las tres víctimas fatales. “Nos conocimos en los monoblocks de La Tablada, donde vivían las menores de edad de dos colegios que están alrededor de los monoblocks y se prostituía la mayoría”, detalló.

Según explicó, los clientes eran paraguayos y peruanos, y hacían fiestas que duraban 24 horas, donde consumían drogas y alcohol. Además, aseguró que a cada una de las chicas les pagaban 300 mil pesos por tener relaciones sexuales con ellos. “Nos pagaban muy bien, nos hacían regalos, perfumes, maquillajes, ropas, flores, teléfonos celulares”, manifestó.

chicas-la-matanza-desaparecidas El brutal triple crimen de Brenda Loreley Del Castillo, Morena Verdi, y Lara Morena Gutiérrez mantiene en vilo al país. X