Encontraron sin vida al joven que había desaparecido en el Río Parana

El chico de 20 años había desaparecido este domingo por la mañana y tras un día de intensa búsqueda, fue hallado sin vida.

El hallazgo del cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en el Río Paraná.

Este lunes se produjo el hallazgo sin vida de Thiago Friederich, un joven de 20 años oriundo de Capioví, provincia de Misiones, que había sido visto por última vez este domingo por un pescador ingresando al agua del Río Paraná. Tras 24 horas de intensa búsqueda, el chico fue hallado sin vida en la desembocadura del arroyo Cuña Pirú.

A partir de un trabajo en conjunto entre los buzos de la División Rescate Complejos de la Policía de Misiones, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de Capioví, el cuerpo del joven desaparecido fue descubierto cerca de las 16 horas.

Cómo fue el momento de la desaparición del joven en Misiones Su desaparición había sido registrada el domingo, luego de que un pescador declarara que vio al joven pescador, ingresar al agua, al sur de la desembocadura del arroyo, pero que nunca lo vio volver a salir a la superficie.

Esta declaración fue la que permitió establecer un área de búsqueda para intentar dar con la ubicación de Thiago Friederich, que este lunes fue hallado en una zona ubicada a unos 150 metros de la desembocadura del Cuña Pirú, a la altura del kilómetro 1714,8 del cauce.