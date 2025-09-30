Encontraron en Recoleta a la joven de 18 años que había desaparecido en San Juan

La joven había desaparecido hace unos días y fue encontrada en un hotel junto a un hombre de 39 años que conoció por un videojuego.

La joven había desaparecido el domingo pasado y los padres temían que hubiese sido captada por una red de trata.

Este martes, luego de una intensa búsqueda, se encontró con vida a una joven de 18 años, que estaba desaparecida desde el domingo en la ciudad de San Juan. Efectivos de la Policía de la Ciudad la hallaron en un hotel del barrio porteño de Recoleta, junto a un hombre de 39 años al que había conocido a través de un videojuego.

La investigación comenzó cuando los padres de Priscila Selena Barzola Bustos denunciaron su desaparición el domingo a las 6 de la mañana. En la presentación señalaron que podría haber sido raptada mediante un videojuego, en el marco de una posible red de trata, ya que un hombre la habría contactado para que viajara a Buenos Aires.

A partir de esta denuncia, la UFI Genérica y la Policía de San Juan solicitaron colaboración a las fuerzas de seguridad porteñas para dar con su paradero. La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron establecer que la joven había tomado un avión rumbo a Buenos Aires.

Dónde encontraron a la joven desaparecida Gracias a estas imágenes, se logró localizarla en un hotel de la Avenida Callao al 600. Allí se encontraba junto a un hombre peruano de 39 años, a quien había conocido por medio del videojuego.