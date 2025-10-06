Confesó que asfixió a su hijastro y quedó detenido: el impactante video que lo incrimina

Tras conocerse el hecho, en el que Cristian Deivy Torrico Mendoza confesó haber asfixiado a su hijastro de 4 años, comenzó a circular un video de cámaras de seguridad en el que se puede observar al hombre saliendo de su casa con el cuerpo del pequeño envuelto en una frazada para llevarlo a un centro médico.

En estas imágenes se lo ve trasladando el cuerpo de Sebastián Emanuel Yafrate frente al hogar donde vivía junto al niño y su madre, sobre la calle Pedro Agote, en Moreno.

El video muestra a Cristian Mendoza saliendo de su casa con el cuerpo del niño de 4 años en brazos.

Las cámaras de seguridad muestran al padrastro del pequeño cerrando el portón de su casa con el cuerpo del niño en brazos, tapado con una frazado, mientras intenta llegar a una sala de primeros auxilios en el barrio 25 de Mayo. Al arribar, descubrió que el lugar estaba cerrado, por lo que caminó hasta una parada de colectivo para dirigirse al Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Una vez allí, los médicos constataron que Sebastián Emanuel Yafrate presentaba lesiones que indicaban maltrato físico. Al comenzar la investigación, efectivos de la Comisaría Cuartel V entrevistaron a la madre del pequeño, Florencia Yafrate, quien confirmó que su hijo le había contado en reiteradas oportunidades que era golpeado por Cristian Mendoza.

Al notar contradicciones en los relatos, la UFI N°4 de Moreno–General Rodríguez ordenó la intervención de la Policía Científica para realizar la autopsia y determinar la causa de muerte del menor.

La confesión del padrastro

Más tarde, el hombre de 30 años admitió haber asfixiado al pequeño, lo que llevó a su detención inmediata y a que fuera acusado de “homicidio agravado”. Ahora, los investigadores buscan reconstruir los episodios relatados por la madre del niño para determinar si hubo omisiones por parte del entorno familiar, ya que, según algunos testigos, el menor había sido visto con lesiones en los días previos a su muerte.