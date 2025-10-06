Un nene de 4 años murió asfixiado en Moreno y su padrastro se entregó: investigan a la madre por encubrirlo

Un niño de cuatro años murió por asfixia en la localidad bonaerense de Moreno y su padrastro fue detenido tras confesar el crimen. El caso, que generó conmoción en el barrio Cuartel V, es investigado como “homicidio agravado”, por el que la fiscalía tiene en la vista a la madre del menor, por encubrir al atacante.

El hecho ocurrió el fin de semana en el barrio Cuartel V del partido bonaerense de Moreno , cuando la madre, Florencia Yafrate, llevó al menor, identificado como Sebastián Emanuel Yafrate, al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Allí, el personal médico constató el fallecimiento del niño y no tardaron en alertar a la Policía.

Según informaron fuentes del caso, el cuerpo del niño presentaba signos compatibles con maltrato físico, lo que motivó la intervención de las autoridades judiciales. Tras ello, los agentes de la Comisaría Cuartel V se trasladaron al domicilio familiar para iniciar las primeras averiguaciones. Allí entrevistaron a la madre del menor, de 25 años, quien declaró que su hijo le había manifestado en distintas ocasiones que era golpeado por su padrastro, identificado como Cristian Deivy Torrico Mendoza, de 30 años y nacionalidad boliviana.

El menor fue rápidamente internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega del partido bonaerense de Moreno.

Las contradicciones detectadas en los testimonios y la evidencia recolectada en la vivienda llevaron a la fiscalía a solicitar el análisis de la escena a la Policía Científica. También se ordenó la realización de una autopsia para determinar de manera precisa las causas de la muerte del niño.

El acusado confesó el crimen

En el transcurso de la investigación, Torrico Mendoza reconoció ante los efectivos haber provocado la asfixia del menor. Su confesión derivó en la inmediata detención por parte de la fiscalía. El imputado quedó alojado en una dependencia policial, acusado del delito de homicidio agravado.

La madre del niño, por su parte, permanece a disposición de la Justicia y deberá ampliar su declaración en los próximos días. Los investigadores intentan establecer si existieron omisiones en la protección del menor, tanto por parte del entorno familiar como de organismos que pudieran haber estado al tanto de situaciones de riesgo.

El caso sigue siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción N°4 de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Gabriel Lorenzo Bornia.