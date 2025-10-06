Un motociclista murió al chocar de lleno con una camioneta en Vista Flores

Un motociclista de 19 años falleció este domingo en el cruce de las rutas 92 y 94 tras protagonizar un accidente vial en el departamento de Tunuyán.

El choque de un motociclista con una camioneta en Tunuyán significó la muerte de este primero durante la noche de este domingo. La víctima, de 19 años, protagonizó un accidente vial en el cruce de las rutas provinciales N° 94 y N° 92.

La colisión ocurrió sobre las 23.30, cuando el fallecido, que viajaba de Norte a Sur por la ruta 92, colisionó de lleno con el costado de una camioneta Ford F-100 que viajaba por la misma ruta, pero en dirección contraria.

El lugar del siniestro fue el cruce de la ruta provincial 92 y la ruta provincial 94, intersección ubicada en el departamento de Tunuyán, a poca distancia del pueblo de Vista Flores.

El motociclista murió por las heridas Como consecuencia del accidente, el motociclista resultó gravemente herido y fue trasladado a en ambulancia al Centro de Salud del pueblo mencionado. Allí se le diagnosticó con un traumatismo grave múltiple, por lo que debió ser derivado al Hospital Scaravelli, de Tunuyán, donde terminó perdiendo la vida a raíz de las heridas.