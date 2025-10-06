Es guardia en un penal de Córdoba, intentó ingresar droga y fue detenido

El sábado, los efectivos del Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María , Córdoba , detuvieron a un guardia que portaba estupefacientes y dos teléfonos durante un control de ingreso al penal.

De acuerdo con el medio local, El Doce TV, el episodio comenzó cuando el personal de control detectó una actitud evasiva por parte del guardia en el momento del registro. Esa reacción motivó una revisión minuciosa por parte de sus compañeros de turno.

En la inspección, que incluía un scanner de pertenencias y scanner corporal, los agentes policiales localizaron dos envoltorios con una sustancia sospechosa y dos teléfonos celulares ocultos entre los efectos personales del guardia .

El reporte fue elevado a superiores y la situación derivó en la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Técnicos de esa fuerza aplicaron reactivos químicos sobre los envoltorios y confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína. Las autoridades no ofrecieron datos sobre la cantidad exacta incautada en el parte difundido.

Como resultado del hallazgo, el guardia fue arrestado e imputado por tenencia de estupefacientes conforme a la normativa vigente sobre drogas ilícitas. Paralelamente, el Servicio Penitenciario de Córdoba informó la apertura de un sumario administrativo con el objetivo de determinar responsabilidades internas y eventuales sanciones disciplinarias.

La causa fue notificada a la Dirección de Prevención, a la División de Investigaciones y a la Fiscalía de turno.