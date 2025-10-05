Crimen en Guaymallén: la versión del joven detenido y una prueba clave a la espera

El crimen de Franco Patricio Aracena , asesinado la semana pasada en Guaymallén , tiene como único detenido a Tomás Jeremías Gómez (22). Mientras avanza la investigación, desde el entorno del joven detenido sostienen que fue no estuvo en la escena y aseguran que es falsa la versión aportada por el menor de edad que se presentó ante la Justicia.

Sin embargo, un detalle de los allanamientos despierta dudas en el Ministerio Público Fiscal y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación, apunta a un ataque planificado para robarle a víctima.

El jueves 2 de octubre, la investigación por el homicidio de Aracena se encaminó cuando un adolescente de 15 años llegó hasta una sede judicial acompañado por su madre, para relatar lo que habría ocurrido en la casa de la víctima la noche que fue asesinada. Allí, el chico relató que llegó al lugar del hecho junto a Gómez y que este último fue quien perpetró el homicidio, en el marco de un supuesto encuentro íntimo que resultó un engaño para sustraerle pertenencias de valor al exestudiante de periodismo oriundo de Uspallata.

Por esa y otras pruebas, fueron a buscar a Gómez la noche de esa jornada, pero los allanamientos fueron negativos. Pese a eso, a sabiendas de que era buscado por los detectives, Gómez se terminó entregando a las autoridades en compañía de su abogado.

Desde la defensa del imputado, a cargo de Mauricio Carniello , relataron a MDZ cuál es la versión de Gómez de esa noche. El joven detenido, que se mostraba en las redes como motociclista stunt , sostuvo que él nunca estuvo en la casa de Aracena, sino que fue falsamente inculpado por el menor de edad.

Portada Tomás Gómez detenido crimen Guaymallén moto stunt

Según su relato, el chico de 15 años lo incriminó a raíz de la presencia de la que había sido su motocicleta, una 110cc negra con detalles verdes. Aunque aseguró haberla vendido poco tiempo antes del hecho de sangre.

La relación entre Gómez y el menor de edad sería la de simples conocidos, ya que viven la misma zona de Guaymallén, en El Bermejo. De esta misma manera, también negó conocer a Aracena.

A la espera de una prueba clave

Desde el entorno de Gómez agregaron que se entregó tras conocer a través de conocidos que el chico lo había apuntado como el culpable del homicidio.

Además, se indicó que un testigo, vecino del complejo de departamentos donde vivía la víctima, dio una descripción de los dos sujetos saliendo del lugar no coincide con las características de señalado matador.

policia cientifica peritajes pcm (1) Efectivos de la Policía Científica trabajando en el complejo de departamentos. Alf Ponce Mercado / MDZ Alf Ponce Mercado / MDZ

Fuentes de la investigación revelaron que la declaración oficial del imputado podría darse después de que se conozcan los resultados de los cotejos sobre el material genético hallado por la Policía Científica en el cadáver de Aracena y en la escena del crimen.

El detalle previó a la detención

A pesar de la versión del imputado a la que accedió este portal, hubo una situación que llamó la atención de los pesquisas durante los allanmientos para atrapar a Gómez. Es que, subrayaron, a la hora de registrar la casa de Gómez hubo algunos detalles que llamaron la atención.

Primero, el cartel con el que el hermano del detenido publicitaba su peluquería, que funcionaba allí y servía para identificar la vivienda, fue retirado. En segundo lugar, el domicilio estaba completamente vacío. Esto llevó a que se sospeche que Gómez quería esconder algo a las autoridades.

PORTADA Franco Aracena 3 Franco Patricio Aracena, la víctima del asesinato descubierto el martes en Guaymallén. MDZ.

Además, en la reconstrucción del hecho se indicó que el menor de edad abandonó el complejo de departamentos a bordo de la bicicleta que pertenecía a Aracena, mientras la otra persona, presuntamente Gómez, se fue en la moto.

La sustracción de esta bicicleta, sumado a otros bienes que faltaban en la casa de la víctima y el estado en que se encontraba la misma a la hora de llegar los efectivos de la policía son compatibles con un robo, la principal hipótesis que maneja la instrucción encabezada por la fiscal Ríos.

El asesinato de Franco Patricio Aracena

El caso se conoció cuando, cerca del mediodía del martes 30 de septiembre, una vecina del complejo de calle Rodríguez Peña 885 alertó sobre una inusual situación en el departamento de un vecino: la puerta llevaba casi tres días entreabierta y el joven que allí alquilaba no había sido visto desde el sábado.

La testigo agregó que, en medio de la noche de esa jornada, entraron dos sujetos a la vivienda de Aracena. Ambos se movían en la moto mencionada. Y aclaró que cuando se retiraron llevaban una bicicleta y dejaron los ingresos del departamento y del complejo sin cerrar.

asesinato guaymallen franco aracena (10) Alf Ponce Mercado / MDZ

Ante esos dichos, uniformados fueron desplazados hasta el lugar y al adentrarse en el departamento de Aracena, lo encontraron tendido en el piso de una de las habitaciones. La información describía que se encontraba en posición de cúbito dorsal, maniatado, amordazado y con un hematoma en su ojo derecho.

Fue el propietario del departamento quien le aportó la identidad de la víctima a los detectives y develó que Aracena ya llevaba varios años alquilando esa vivienda. De las averiguaciones también surgió que fue estudiante de Periodismo en la Universidad Juan Agustín Maza, que tenía buen comportamiento y jamás se atrasaba en las cuentas, más allá de que en los últimos meses permanecía desempleado.