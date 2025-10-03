Imputaron al presunto autor del crimen en Guaymallén: arriesga prisión perpetua

Este viernes por la mañana quedó imputado Tomás Jeremías Gómez (22), quien se entregó ante la Justicia este jueves, mientras era intensamente buscado como responsable del homicidio. Según informó el Ministerio Público Fiscal, Tomás Gómez fue imputado por el delito de "homicidio criminis causa en concurso real con robo simple y con la participación de menores de edad".

Además, se aclara que la investigación la lleva adelante la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional junto al Departamento de Homicidios de la Policía de Mendoza, por el homicidio de Franco Patricio Aracena, (31 años) en horas de la noche de este jueves 2 de octubre. Gómez era intensamente buscado. Las pruebas que se incorporaron durante la jornada del miércoles, un día después de que fue descubierto el cadáver de la víctima, fueron clave para que los detectives sindicaran a Gómez como autor del asesinato perpetrado en un complejo habitacional de Villa Nueva, en la zona del barrio Unimev.

El asesinato de Franco Patricio Aracena Distintas fuentes expresaron que cerca del mediodía del martes una vecina del complejo de calle Rodríguez Peña 885 había avisado sobre unos inusuales movimientos en la cercanía del departamento de un vecino, ya que la puerta llevaba casi tres días entreabierta y el joven que allí alquilaba no había sido visto desde el sábado.

La testigo dio algunos detalles y aportó que en medio de la noche de esa jornada, entraron dos sujetos a la vivienda de Aracena. Ambos se movían en una moto 110cc negra con detalles en verde. Y aclaró que cuando se retiraron llevaban una bicicleta y dejaron los ingresos del departamento y del complejo sin cerrar.

La investigación Lo que encaminó la instrucción, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, fue el testimonio de un chico de 15 años que se presentó frente a las autoridades y confesó su participación en el hecho de sangre, marcando a Gómez como quien le dio muerte a Aracena estrangulándolo con una sábana o tela, tal como surgió del adelanto de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense (CMF).