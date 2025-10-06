El perfil del exconvicto baleado por un policía en Luján de Cuyo y un antecedente que lo complica

Hace tiempo que Federico Rubén García Gioia se encuentra bajo el radar de los detectives mendocinos. Con 37 años, cuenta con múltiples pasos por la cárcel, de donde salió hace un año. Este lunes, un policía de Investigaciones le disparó en Luján de Cuyo al reconocerlo como el autor del robo de su arma reglamentaria , ocurrido días atrás.

El exconvicto nacido el 31 de mayo de 1988 y con domicilio en San José , Guaymallén , fue baleado en la cabeza y quedó internado en grave estado en el Hospital Central , con custodia policial. Todo ocurrió alrededor de las 9.30, luego de que el efectivo lo divisó rondando por las calles del citado departamento y lo siguió para constatar que se trataba del sujeto que le robó último viernes.

Al confirmar que se trataba del mismo Chevrolet Prima captado por las cámaras de seguridad durante ese hecho, le dio la voz de alto y el sospechoso trató de huir. Por eso, el funcionario extrajo su arma y realizó ocho disparos , uno de los cuales lo alcanzó y le quedó alojado en región occipital del cráneo , provocando que volcara en el cruce de calles Libertad y Azcuénaga .

De acuerdo con fuentes allegadas la investigación, el autor del robo al policía, quien presta servicio para la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia ( UPANA ), dependiente de la Dirección de Investigaciones , utilizó un inhibidor de alarmas y así consiguió robarle algunos objetos de valor, entre los que se encontraba su pistola 9 milímetros provista por el Estado. Justamente, fuentes allegadas a la pesquisa señalaron que García Gioia contaba con antecedentes por hechos de esas características.

Una detención con inhibidor de alarmas

Fue el 7 de diciembre de 2022 cuando un llamado a línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre dos sujetos que se movilizaban en un Toyota Etios negro y descartaron una billetera con documentos en la zona de avenida Las Palmeras, cerca del Club Mendoza de Regatas.

Frente a eso, policías trataron de interceptar el rodado en la zona de las avenidas Las Tipas y del Libertador, pero los sospechosos hicieron caso omiso a la orden policial y se dieron a la fuga hacia el microcentro.

Tras una persecución, los individuos terminaron cayendo en la playa de estacionamiento del hipermercado Carrefour de avenida Belgrano. Al identificarlos, descubrieron que uno de ellos era García Gioia; mientras que compañero, llamado Fabián Adriel Gómez, tenía medidas pendientes con la Justicia, por lo que ambos quedaron detenidos y fueron imputados por cuatro hechos de encubrimiento.

FotoJet - 2025-10-06T211504.442 El auto que utilizaban los detenidosa y los elementos secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad.

Esto porque el rodado que utilizaban tenía pedido de secuestro por robo y que en el interior llevaban varios elementos de dudosa procedencia, tales como herramientas, celulares y dinero en efectivo. Asimismo, contaban con inhibidor de alarmas, por lo que estimaban que venían cometiendo golpes con ese aparato en la zona del Parque General San Martín.

Luego de esa detención, volvió a las calles al poco tiempo y luego cayó como coautor en un caso de daño en contexto de violencia de género, pero terminó sobreseído y lo liberaron el 26 de septiembre del año pasado.

El resto de los antecedentes

Con anterioridad, García Gioia había tenido diversos roces con la ley. De acuerdo con fuentes policiales, inauguró su prontuario en 2007 con una causa de infracción a Ley 23.737, delito por el que volvería a caer en 2009.

En el medio, lo detuvieron en otras oportunidades por hechos de resistencia a la autoridad, uso de instrumento público apócrifo. También fue investigado en algunas ocasiones por algunos delitos, tales como robo simple y robo agravado, pero nunca fue condenado en esas causas, registradas entre 2010 y 2014.

Posteriormente, en octubre de 2017 fue sentenciado a la pena de tres años por un expediente de robo agravado por ser en poblado y en banda de ese año y dos robos simples registrados en 2015 y 2016. En esa oportunidad, le declararon la reincidencia por primera vez.

Luego de cumplir parte de esa pena, obtuvo el beneficio de libertad condicional y volvió a caer en 2019 por un robo simple. Así, terminó condenado a seis meses de cárcel en noviembre de ese año, durante un juicio abreviado y se le unificó el castigo con la sentencia previa en un total de tres años de prisión. Además, volvió a ser declarado como reincidente.

Pese a eso, García Gioia continuó buscando beneficios carcelarios. En noviembre de 2020, quiso acceder a la prisión domiciliaria, pero se lo negaron. Luego, en marzo de 2021, le terminaron otorgando la libertad asistida, la cual cumplió en un domicilio de calle Olegario Andrade, en San José.

Pero el exconcvicto no tardaría en quebrantar las condiciones que le impuso la Justicia para volver a las calles y fue detenido ese mismo año por resistencia a la autoridad, hecho por el que lo condenaron a los pocos meses en un nuevo juicio abreviado.

La situación del policía

Por otro lado, el policía que le disparó a García Gioia fue aprehendido tras el hecho y quedó a disposición del fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Gustavo Pirrelo, quien tomó intervención en la causa.

auto vuelco tiroteo La escena del episodio ocurrido en pleno centro de Luján. Gentileza.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) esperaba a los resultados de una serie de peritajes y medidas para poder establecer si el efectivo actuó de manera justificada o si existió algún exceso en su accionar.

En tanto, el fiscal del caso también estaba atento al cuadro de salud de García Gioia, quien pasadas las 21 de este lunes continuaba en estado crítico.