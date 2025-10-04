Un joven que nadaba alcoholizado en El Carrizal se ahogó pero fue rescatado

El joven que nadaba en el reconocido dique tuvo que ser asistido por personal policial. Logró recuperar el conocimiento y fue asistido por médicos.

El joven nadaba en una de las zonas de El Carrizal (imagen ilustrativa)

Un joven de 20 años, aparentemente alcoholizado, se ahogó mientras nadaba en el dique El Carrizal, este sábado al mediodía. Ante los pedidos de auxilio, acudió al lugar personal policía e inmediatamente comenzaron las tareas de reanimación.

Fuertes policiales indicaron que, en un principio, el joven no respondía a los trabajos. Sin embargo, luego se supo que recuperó el conocimiento y estaba estable, aunque con el pulso débil y respiración dificultosa.

Al lugar se desplazó una unidad del Servicio Coordinado de Emergencia, para continuar con la atención médica. Se desconoce el estado actual de salud.