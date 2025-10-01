Trasplantaron a Lautaro Gutiérrez, el joven mendocino que esperaba un corazón, y ya está caminando

“Hoy vuelvo a nacer”, le dijo Lautaro Gutiérrez a su mamá cuando se enteró que había un corazón para él. En un mes la vida del joven dio un giro de 180 grados. Pasó de correr y entrenarse a estar en la cama de un hospital con el corazón funcionando al 20%. Hoy, Lautaro está recuperándose del trasplante .

La historia de Lautaro Gutiérrez - que se conoció por primera vez en MDZ - empezó hace algo más de un mes cuando el joven contrajo una gripe. Como no mejoraba, sus padres lo llevaron al hospital Notti donde le hicieron algunos estudios y los médicos indicaron que tenía neumonía.

A pesar de la medicación y el reposo, las condiciones de salud de Lautaro no mejoraban y ahí fue cuando su papá insistió en hacer más estudios. En la tomografía se conoció la verdad: el corazón de Lautaro estaba fallando.

Del Notti los derivaron al hospital El Carmen donde los especialistas pudieron detectar una miocarditis aguda e una insuficiencia cardíaca aguda. Todo indica que un virus se alojó en el miocardio y deterioró el funcionamiento del corazón . La salida era una sola: trasplante urgente.

Una larga cirugía

A partir de ese momento, comenzó un derrotero de papeles y estudios hasta que el 6 de septiembre Lautaro Gutiérrez entró a la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El joven estuvo internado en el hospital El Carmen hasta ayer a la madrugada que lo llamaron para avisarle que había un corazón para él. Cortó con las autoridades sanitarias y llamó a su mamá.

-Mamá, llegó el corazón.

-A las 4 de la mañana no me vas a estar haciendo un chiste.

-Mamá me van a trasladar al hospital. Llegó el corazón de verdad.

Ese fue el breve diálogo que Lautaro tuvo con su mamá antes de que lo trasladaran al hospital Español. Al nosocomio llegó toda la familia y los directivos autorizaron que pudieran entrar a la habitación a saludarlo. Abuelos, tíos, primos y amigos le dieron un abrazo y le dejaron una palabra de aliento. Lautaro estuvo en todo momento confiado en que todo iba a salir bien.

hospital español edificio (1).JPG El trasplante de corazón se hizo en el Hospital Español. ALF PONCE / MDZ

A las 9 comenzaron los preparativos para entrar al quirófano y a las 10 llegó el corazón. “Todo el procedimiento fue más largo del previsto porque el corazón de Lauti pasó de funcionar al 20% a solo el 9%. Se descompensaba, tenía náuseas, no tenía fuerzas”, explicó la mamá, Micaela Britos.

La cirugía duró unas 8 horas y durante ese tiempo amigos y familiares se quedaron en el hospital rezando, pidiendo, mandando buena energía y confiados en que todo iba a salir bien.

Milagrosa recuperación

A última hora de la tarde de ayer, Lautaro salió del quirófano. Esta mañana, unos minutos antes de las 9 le sacaron el respirador y pasado el mediodía el joven ya estaba de pie.

“Lautaro va a comenzar a levantarse, la kinesióloga va a trabajar con él movimientos y caminar algunos pasitos”, contó su mamá.

“Es loco volver a escuchar los audios del cirujano y escuchar que diga que el corazón empezó a latir solo cuando lo colocaron en Lau”, cerró.