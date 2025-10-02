Peregrinación a Luján: suman trenes adicionales durante el fin de semana
Las formaciones del Tren Sarmiento se sumarán a la flota durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre para fortalecer el servicio durante la Peregrinación a Luján.
Trenes Argentinos informó que este fin de semana pondrá en marcha servicios especiales en Tren Sarmiento con motivo de la 51° Peregrinación a Luján, una de las manifestaciones de fe más importantes del país. Las formaciones adicionales circularán los días sábado 4 y domingo 5 de octubre en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, para facilitar el traslado de miles de fieles.
En la primera jornada, el sábado, se dispondrán siete servicios especiales entre Moreno y Luján con salidas a las 7.06, 9.26, 12.44, 15.04, 18.40, 21.00 y 23.39. En sentido contrario, partirán desde Luján hacia Moreno a las 8.16, 10.36, 13.54, 16.14, 19.50, 22.10 y 0.49 del domingo.
La Peregrinación a Luján convoca cada año a miles de personas que realizan a pie el trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la basílica de la Virgen de Luján. En esta edición número 51, el operativo especial de transporte y asistencia busca acompañar a los peregrinos en un recorrido que combina espiritualidad, tradición y esfuerzo colectivo.
Servicio de trenes para el domingo
El domingo 5 de octubre circularán seis trenes adicionales en cada dirección. Desde Moreno a Luján las formaciones saldrán a las 2.00, 4.20, 7.06, 9.26, 12.44 y 15.04. Desde Luján hacia Moreno lo harán a las 3.10, 5.30, 8.16, 10.36, 13.54 y 16.14.
Además, se sumarán frecuencias especiales de trenes eléctricos entre Liniers y Moreno. El comunicado detalla que el domingo habrá salidas desde Liniers a la 1.05 y 3.15, y en sentido contrario, de Moreno a Liniers a las 0:02 y 2:02. Todos los servicios adicionales tendrán paradas en las estaciones intermedias.
Operativo de AySA por la Peregrinación a Luján
En paralelo, la empresa AySA anunció un operativo de asistencia a lo largo de los 60 kilómetros de la peregrinación, que comienza en el Santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, y culmina en la Basílica de Luján.
Para garantizar la hidratación de los caminantes, se desplegarán 12 camiones cisterna distribuidos en distintos puntos estratégicos del recorrido. La empresa recomendó a los fieles llevar botellas reutilizables para recargarlas en los puestos de agua potable.