Peregrinación a Luján: suman trenes adicionales durante el fin de semana

Las formaciones del Tren Sarmiento se sumarán a la flota durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre para fortalecer el servicio durante la Peregrinación a Luján.

La Peregrinación a Luján se realiza cada año durante el primer fin de semana de octubre.

Trenes Argentinos informó que este fin de semana pondrá en marcha servicios especiales en Tren Sarmiento con motivo de la 51° Peregrinación a Luján, una de las manifestaciones de fe más importantes del país. Las formaciones adicionales circularán los días sábado 4 y domingo 5 de octubre en los ramales Once-Moreno y Moreno-Mercedes, para facilitar el traslado de miles de fieles.

En la primera jornada, el sábado, se dispondrán siete servicios especiales entre Moreno y Luján con salidas a las 7.06, 9.26, 12.44, 15.04, 18.40, 21.00 y 23.39. En sentido contrario, partirán desde Luján hacia Moreno a las 8.16, 10.36, 13.54, 16.14, 19.50, 22.10 y 0.49 del domingo.

La Peregrinación a Luján convoca cada año a miles de personas que realizan a pie el trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la basílica de la Virgen de Luján. En esta edición número 51, el operativo especial de transporte y asistencia busca acompañar a los peregrinos en un recorrido que combina espiritualidad, tradición y esfuerzo colectivo.

Servicio de trenes para el domingo El domingo 5 de octubre circularán seis trenes adicionales en cada dirección. Desde Moreno a Luján las formaciones saldrán a las 2.00, 4.20, 7.06, 9.26, 12.44 y 15.04. Desde Luján hacia Moreno lo harán a las 3.10, 5.30, 8.16, 10.36, 13.54 y 16.14.

Además, se sumarán frecuencias especiales de trenes eléctricos entre Liniers y Moreno. El comunicado detalla que el domingo habrá salidas desde Liniers a la 1.05 y 3.15, y en sentido contrario, de Moreno a Liniers a las 0:02 y 2:02. Todos los servicios adicionales tendrán paradas en las estaciones intermedias.