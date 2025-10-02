Renunció el juez Víctor Alonso González, a cargo del Caso Loan, al Tribunal Oral Federal en Corrientes

El juez Víctor Alonso González, que tiene a su cargo el Caso Loan en Corrientes, presentó su renuncia al Tribunal Oral Federal a partir de diciembre.

El Gobierno nacional aceptó, mediante el Decreto 704/2025, la renuncia del juez Víctor Antonio Alonso González, quien se desempeñaba como Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes. La dimisión regirá a partir del 1 de diciembre de 2025.

La renuncia genera fuerte repercusión ya que Alonso González se encuentra a cargo del Caso Loan, la investigación por la desaparición del niño correntino que conmovió al país y mantiene en vilo a la sociedad desde mediados de 2024.

El magistrado había presentado formalmente su dimisión en septiembre, y el presidente Javier Milei la aceptó a través del decreto firmado junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según lo establecido, su salida se hará efectiva en diciembre, dejando vacante un cargo clave en la Justicia Federal de Corrientes.

El alejamiento de Alonso González abre interrogantes sobre la continuidad y el rumbo de la causa Loan, uno de los expedientes más sensibles y seguidos de la justicia. La decisión fue notificada oficialmente y publicada en el Boletín Oficial.