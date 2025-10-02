Por obras del Metrotranvía, cortan una calle de Godoy Cruz hasta el 10 de octubre
La Municipalidad de Godoy Cruz informó que el tránsito estará interrumpido y pidió a los vecinos circular con precaución.
La Municipalidad de Godoy Cruz informó que la calle Güemes permanecerá cortada en el tramo comprendido entre Edecio Correas y Mosconi debido a las obras de infraestructura vinculadas al Metrotranvía. Por tal motivo, se solicita a los vecinos y conductores prestar especial atención a la señalización y utilizar vías alternativas para evitar congestiones en la zona.
Quienes circulen por Güemes de Este a Oeste deberán desviarse por Edecio Correas hacia el Norte y retomar la circulación por Salta. Estos cambios estarán vigentes hasta el 10 de octubre, fecha en la que se prevé la finalización de esta etapa de trabajos.
Las tareas forman parte del avance del plan integral del Metrotranvía, que no solo incluye la optimización del sistema de transporte, sino también adecuaciones en el entorno urbano y en la seguridad vial.
La comuna recomienda a los conductores y peatones respetar la cartelería y las indicaciones de tránsito dispuestas mientras se ejecuten las obras.