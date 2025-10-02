Avanza el plan de obras en Ciudad: cuál es el nuevo tramo que quedó habilitado

Con una inversión que alcanza los 169.000 m² de calzada, la comuna busca optimizar la transitabilidad y modernizar la infraestructura urbana.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció la rehabilitación de la calle San Luis, en el tramo comprendido entre San Juan y Montecaseros, tras la finalización de los trabajos de reasfaltado en esa zona de la Tercera Sección.

Estas tareas forman parte del Plan de Obras Urbanas que impulsa la comuna, cuyo objetivo es la reconstrucción de calles y veredas, junto al mantenimiento y la puesta en valor de espacios públicos, de acuerdo con un cronograma de trabajos previamente establecido.

En el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, está prevista la recuperación de unos 169.000 m² de calzada, equivalentes a 143 cuadras estratégicas de la Ciudad. Se trata de una fuerte inversión municipal que busca optimizar la transitabilidad vehicular y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Hasta el momento, el plan permitió reacondicionar arterias principales como Gutiérrez, en el tramo de Belgrano a San Martín; Montevideo, de San Martín a Chile; y avenida España, desde Yrigoyen hasta Santa Cruz, entre otras calles céntricas de alto tránsito.