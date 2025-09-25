Repararon la rotura del caño en la calle Sarmiento de Ciudad

La remodelación de calle Sarmiento en la Ciudad de Mendoza sumó este miércoles un episodio inesperado cuando un caño fue dañado durante la colocación de baldosas y generó una pérdida de agua que brotaba por la vereda recién colocada. La imagen sorprendió a vecinos y comerciantes, ya que el agua emergía con pequeños chorros desde las juntas del piso.

Tras detectar la falla, personal de Aguas Mendocinas (Aysam) intervino en el lugar. Este jueves al mediodía realizaron el parche en el caño dañado y avanzaron con la reposición de las baldosas en la zona del medidor de agua . Las cuadrillas trabajaron con herramientas mecánicas y manuales para retirar el material afectado y asegurar la reparación.

Actualmente, el área intervenida se encuentra en proceso de relleno de terreno y anclaje de cañerías. Según informaron desde la empresa, estas tareas no implican cortes del servicio para los usuarios, ya que se trata de trabajos complementarios.

Operarios avanzan en la obra de calle Sarmiento tras reparar la rotura de un caño y continúan con el plan de modernización de veredas.

Este martes se habían finalizado importantes trabajos de renovación de redes distribuidoras y conexiones domiciliarias en el tramo de Sarmiento comprendido entre Belgrano y Perú, dentro de la primera etapa del proyecto.

Las intervenciones incluyeron el empalme de nuevas redes distribuidoras, el reemplazo de dos válvulas esclusas en el acueducto, el reacondicionamiento de cuadros de maniobras y la instalación de una nueva válvula para reducir la zona de corte hacia el sur de calle Belgrano. Estas tareas fueron realizadas por personal de Redes Distribuidoras.

El objetivo de este operativo fue estratégico: reducir la duración de futuros cortes de servicio y minimizar molestias a los usuarios. La coordinación entre el municipio y la empresa buscó aprovechar las obras de remodelación integral para ejecutar las mejoras de infraestructura hídrica.

Este miércoles se debieron levantar las baldosas recientemente colocadas por las perdidas de agua.

Un proyecto integral de transformación

La renovación de calle Sarmiento abarca la reconstrucción de veredas y calzada en una extensión total que supera los 250 metros en esta primera fase. Las obras incluyen ensanchamiento de veredas, integración de acequias, colocación de adoquines intertrabados, rampas y nueva iluminación.

La intervención, financiada íntegramente por la comuna, busca transformar la arteria en un polo gastronómico y turístico, similar a lo realizado en la calle Arístides. La inversión supera los 1.000 millones de pesos y el plazo de ejecución es de 150 días.