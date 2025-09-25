Se rompió un caño en las obras de calle Sarmiento en Ciudad y el agua brota por las baldosas

La Municipalidad de Ciudad implementa en conjunto con Aguas Sanitarias ( Aysam ) una profunda obra de infraestructura en calle Sarmiento , en la zona oeste luego de Plaza Independencia. El objetivo es implementar una reconstrucción con ampliación de las veredas, de la carpeta asfáltica y la red de agua .

Las obras se extienden desde el 7 de julio y buscan el mejoramiento de la zona como polo gastronómico y turístico. De hecho, fueron planificadas en conjunto con los comerciantes.

Por el momento, implementaron la reconstrucción de las veredas y avanzan sobre la calzada, donde colocarán adoquines intertrabados. Sin embargo, la obra se encontró con una sorpresiva complicación cuando la tubería que instaló Aguas Mendocinas antes de la colocación de las baldosas colapsó, sufrió roturas y el agua comenzó a salir a la superficie.

El resultado es una imagen muy peculiar: un fino hilo de agua que se desprende desde el suelo y se extiende hacia arriba por unos 15 centímetros, filtrándose por las juntas y "regando" las baldosas. Producto de la falla, deberán levantar las baldosas recientemente colocadas.

Detalle de las obras

La obra contempla la intervención completa de la calzada que va a quedar compuesta de adoquines intertrabados y la modificación del trazo de las veredas, las cuales serán ensanchadas gracias a la integración de las acequias. Se pretende ejecutar un sistema pluvial y aluvional complementario.

La idea es favorecer la peatonalización de la vereda para beneficiar al usuario del polo gastronómico facilitando la circulación. También a los comerciantes al brindarles la oportunidad de que utilicen el espacio. Para eso habrá reconstrucción de las veredas y adaptación de las acequias, construcción de rampas y elevación de la calzada para que quede a mismo nivel. También renovarán las luminarias. Habrá además una modificación del diseño de las esquinas, para jerarquizarlas, en un formato que se asemeja al utilizado en la remodelación de la calle Arístides.

La inversión supera los 1000 millones de pesos y es íntegramente financiada por la comuna. Proyectan un plazo de ejecución de 150 días.