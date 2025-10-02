Femicidios en Argentina: 166 hijos e hijas perdieron a su mamá en lo que va del año

Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, se registraron 181 muertes violentas por motivos de género en Argentina , según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro .

El reporte detalla que 167 de estas víctimas fueron mujeres y niñas asesinadas en contextos de femicidio o femicidio vinculado , a lo que se suman un lesbicidio , un trans/travesticidio y 12 homicidios vinculados de varones adultos y niños.

La estadística nacional equivale a una víctima fatal de violencia de género cada 36 horas , una frecuencia que grafica la crudeza del fenómeno. El análisis estadístico revela patrones persistentes: el 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, y el 63% de los crímenes se cometieron en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor. Este dato refuerza la noción de que el ámbito doméstico es el espacio de mayor riesgo para las mujeres, lejos de las teorías condenatorias de que a las mujeres las matan por "estar donde no debían".

El impacto social de estos hechos aberrantes se refleja en que 166 hijas e hijos quedaron sin su mamá, de los cuales el 52% son menores de edad.

Femicidios en Mendoza

Si bien los femicidios se distribuyen en todo el país, Mendoza registró 8 femicidios en lo que va de 2025, una cifra que la mantiene entre las jurisdicciones con casos reportados de manera sostenida y que refleja la gravedad del problema a nivel local. En nueve meses, la cifra superó la marca de todo el 2024.

Los datos provinciales, reportados principalmente en medios locales, confirman que Mendoza no es ajena a la estadística nacional que indica que la mayoría de los agresores son del círculo íntimo de la víctima y que los crímenes suceden predominantemente en el hogar.

El observatorio incorpora además una variable de análisis en ascenso: los femicidios en contexto de narcocriminalidad. Desde 2023 a la fecha, se han registrado 70 mujeres asesinadas bajo estas circunstancias, de las cuales 15 corresponden al período enero-septiembre de 2025. Esta categoría visibiliza cómo las desigualdades estructurales de género son explotadas - también - por las redes delictivas.

Fallas en los sistemas de protección

Los datos adjuntos al informe subrayan fisuras en los sistemas diseñados para proteger. De las 181 víctimas, 25 habían realizado una denuncia previa y, en 9 casos, el femicida tenía una medida cautelar de prevención dictada por la justicia, lo que pone en evidencia la falta de eficacia en las instancias de protección. Asimismo, 16 de los agresores pertenecían o eran exintegrantes de las fuerzas de seguridad.

Las cifras del observatorio exponen una urgencia en la cual el Estado es el principal responsable. Cada número es una vida truncada y una familia destruida. Los 166 hijos e hijas que quedaron sin mamá son la prueba más cruda de que los femicidios no son episodios aislados, sino un problema estructural que proyecta su sombra sobre las próximas generaciones.

La evidencia estadística, con Mendoza como un eslabón más en esta cadena nacional de violencia, deja en claro que sin la implementación efectiva de las leyes existentes y la asignación de recursos acorde a la emergencia, la consigna "Ni Una Menos" seguirá interpelando a una sociedad que exige, hoy más que nunca, hechos que pongan fin a este flagelo.