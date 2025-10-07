Encontraron muerta a Daiana Mendieta, la joven que había desaparecido en Gobernador Mansilla
La joven fue hallada muerta en un aljibe. Había sido vista por última vez el 3 de octubre en la localidad de Gobernador Mansilla, Entre Ríos.
En las últimas horas, Daiana Mendieta (22), la joven que estaba desaparecida desde el viernes pasado, fue hallada muerta en un aljibe. La mujer había sido vista por última vez el 3 de octubre en la localidad de Gobernador Mansilla, en la provincia de Entre Ríos.
La desaparición de Daiana
El domingo por la madrugada, se halló el vehículo de la joven, un Chevrolet Corsa Classic, abandonado sobre un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio del centro de Gobernador Mansilla.
Desde ese momento, se desplegaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, brigadas K9, operadores de drones y personal de unidades especiales de la Policía de Entre Ríos.
El lunes por la tarde, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en otra vivienda de la localidad, por orden de la fiscalía. Este procedimiento se suma a otros operativos realizados durante el fin de semana, entre ellos el allanamiento a una casa el domingo por la noche, donde se produjo la detención de un hombre de 55 años que habría ofrecido resistencia al ingreso de la Policía.
Por el momento, la Policía no confirmó oficialmente el vínculo entre la persona detenida y la joven, aunque distintas fuentes señalaron que ambos mantenían una relación. Las autoridades reiteraron que no se descarta ninguna hipótesis y que todas las líneas investigativas siguen abiertas.