Encontraron muerta a Daiana Mendieta, la joven que había desaparecido en Gobernador Mansilla

La joven fue hallada muerta en un aljibe. Había sido vista por última vez el 3 de octubre en la localidad de Gobernador Mansilla, Entre Ríos.

El auto de Daiana, un Chevrolet Corsa Classic, fue hallado abandonado el domingo alrededor de las 4 de la madrugada, a 2 kilómetros de la localidad de Gobernador Mansilla.

Desde ese momento, se desplegaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, brigadas K9, operadores de drones y personal de unidades especiales de la Policía de Entre Ríos.

Daiana Magalí Mendieta, la joven desaparecida en Gobernador Mansilla, Entre Ríos NA El lunes por la tarde, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en otra vivienda de la localidad, por orden de la fiscalía. Este procedimiento se suma a otros operativos realizados durante el fin de semana, entre ellos el allanamiento a una casa el domingo por la noche, donde se produjo la detención de un hombre de 55 años que habría ofrecido resistencia al ingreso de la Policía.