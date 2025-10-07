Maltrato animal: un caballo desnutrido fue rescatado y secuestraron 15 terneros movilizados sin identificación

Dos intervenciones sobre hechos que involucran animales se aplicaron en la provincia. En uno de los casos se detuvo una situación de maltrato animal.

La intervención policial detuvo dos casos de delitos que involucraron a animales. Uno tuvo lugar en el sur provincial, donde se frenó el transporte de 15 terneros que eran transportados sin documentación. Luego, en el barrio Las Viñas, Guaymallén, se rescató una yegua desnutrida en un caso de maltrato animal.

La Policía Rural secuestró 15 terneros image Efectivos de la Policía Rural detectaron el traslado irregular de ganado a raíz de la aplicación de patrullajes en el sur de la provincia. Concretamente, se estaba movilizando sobre la ruta nacional 143 Sur, a 15 terneros, sin la documentación pertinente.

Los animales en cuestión no contaban con la marca de fuego visible, un requisito clave y obligatoria para los controles sanitarios.

Por este motivo, el ayudante fiscal de turno dispuso el secuestro de los animales, los que quedaron a disposición de Ganadería provincial.

Caballo desnutrido en Guaymallén En el barrio guaymallino de Las Viñas, personal policial intervino al recibir un aviso por una yegua en un grave estado de desnutrición. Ya en la zona, los efectivos encontraron al animal en dentro del patio de una vivienda.